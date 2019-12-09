Происшествия
RT на русскомКонвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
В Париже начинаются переговоры в «нормандском формате»
В программе есть и двусторонние переговоры. Так ближе к ночи запланирована первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Технологии
Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами
Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Авто
Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Футбол
Андрей Тихонов: «„Зенит“ оторвался от конкурентов по игре»
«Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА где-то провалились и потеряли очки, а «Зенит» оторвался по игре.
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Вторжение»
В фильме задействованы Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.
Спорт
России предстоит выплатить ВАДА до 5 миллионов долларов
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Общество
Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год
Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Футбол
Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Как сообщается в отчете, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Происшествия
Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить в РФ
В законопроектах предлагается запретить взимать долги со страховых пенсий граждан России, а также при взыскании долгов с зарплаты должны оставаться денежные средства в размере прожиточного минимума, сообщает Коммерсант.
Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.