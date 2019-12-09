Происшествия

RT на русскомRT на русскомКонвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Конвоирам вынесли приговор за попытку побега из суда участников «банды GTA»

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Конвоиры банды ГТА получили условные сроки за перестрелку в суде

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