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Коньяк сливают по курсу

Калининградский винно-коньячный завод «Альянс-1892» уведомил торговые сети о повышении цен на свой ассортимент, сообщили источники “Ъ” на рынке.
Коммерсантъ
Удорожание импортных дистиллятов в связи с девальвацией рубля вынуждает российских производителей алкоголя оперативно индексировать цены.
Коммерсантъ
По словам источника “Ъ” в отрасли, «Альянс-1892» оставался одним из немногих российских производителей коньяка, закупавшим до последнего времени дорогие дистилляты во Франции, а не в Армении и Грузии.
Коммерсантъ
«Альянс-1892» оставался одним из немногих отечественных производителей, который закупал дорогие дистилляты во Франции, поэтому резкий рост курса евро может быть наиболее болезненным для завода.
Клопс

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Российские производители алкоголя начали повышать цены на продукцию
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Коньяк сливают по курсу
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