КоммерсантъКоньяк сливают по курсуКалининградский винно-коньячный завод «Альянс-1892» уведомил торговые сети о повышении цен на свой ассортимент, сообщили источники “Ъ” на рынке.КоммерсантъУдорожание импортных дистиллятов в связи с девальвацией рубля вынуждает российских производителей алкоголя оперативно индексировать цены.КоммерсантъПо словам источника “Ъ” в отрасли, «Альянс-1892» оставался одним из немногих российских производителей коньяка, закупавшим до последнего времени дорогие дистилляты во Франции, а не в Армении и Грузии.Коммерсантъ«Альянс-1892» оставался одним из немногих отечественных производителей, который закупал дорогие дистилляты во Франции, поэтому резкий рост курса евро может быть наиболее болезненным для завода.КлопсЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймРусский ЗападПодробнее о событииРоссийские производители алкоголя начали повышать цены на продукциюInc. Russia03:50Коньяк сливают по курсуКоммерсантъ17:29Самое цитируемоеКалининградский завод «Альянс-1892» повысит стоимость напитков на 25-30%Клопс01:49Производители алкоголя начали поднимать цены на продукциюAdindex.ru02:41Алкогольные напитки подорожают в России почти на 30 процентовФедералПресс02:06Производитель виски 7 Yards объявил о повышении цен на 30%Агротайм03:42Россиян предупредили о грядущем росте цен на спиртноеОреанда-Новости00:09Показать ещёОценить17Поделиться