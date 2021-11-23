Самоликвидация коронавируса. Как в Японии избавились от COVID-19

Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций.