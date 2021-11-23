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Конъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам «Газпрома» и Турции

Конъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам "Газпрома" и Турции Резкое падение курса лиры может осложнить перезаключение газовых контрактов Турции с "Газпромом", часть которых истекает в конце года.В источнике

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