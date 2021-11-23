Конъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам "Газпрома" и Турции Резкое падение курса лиры может осложнить перезаключение газовых контрактов Турции с "Газпромом", часть которых истекает в конце года.В источнике
Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций.
Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов посоветовал переболевшим COVID-19 дважды делать ПЦР-тест, чтобы убедиться в отсутствии инфекции в организме.