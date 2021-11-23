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Конъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам «Газпрома» и Турции

Только с начала месяца лира ослабела к доллару почти на 20%, что ставит под вопрос способность турецких частных импортеров расплачиваться за газ.
Коммерсантъ
Эрдоган пообещал, что Турция не уступит «глобальным финансовым акробатам», призывающим к повышению процентных ставок.
Forbes
С начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.
Forbes
На прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации обвала лиры и инфляции.
ТАСС

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Конъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам «Газпрома» и Турции
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