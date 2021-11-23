КоммерсантъКонъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам «Газпрома» и ТурцииТолько с начала месяца лира ослабела к доллару почти на 20%, что ставит под вопрос способность турецких частных импортеров расплачиваться за газ.КоммерсантъЭрдоган пообещал, что Турция не уступит «глобальным финансовым акробатам», призывающим к повышению процентных ставок.ForbesС начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.ForbesНа прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации обвала лиры и инфляции.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНПрофильИзвестияМосковский Комсомолец ТурцияИнвест-ФорсайтГазета.RuPrian.ruРЕН ТВInfinicaКомсомольская правдаFBM.ruРБК ИнвестицииГЛАС.RUПодробнее о событииКонъюнктура валютного рынка мешает новым контрактам «Газпрома» и ТурцииКоммерсантъвчера в 14:07Падение курса турецкой лиры стало рекордным с 2001 годаРоссийская газетавчера в 09:11«Падение турецкой лиры вынудило компании отказаться от контрактов в местной валюте»Московский Комсомолец Турциявчера в 09:09Центробанк Турции назвал нереалистичным и далеким от экономических основ курс лиры после ее обвалаПРАЙМвчера в 12:40Турецкая лира побила очередной рекорд паденияТАССвчера в 08:16Курс турецкой лиры упал после заявления Эрдогана о пользе снижения ставокВедомостивчера в 07:42Турецкая лира пережила самое сильное падение за три годаForbesвчера в 06:44Показать ещёОценить134Поделиться