ФАНКооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организациюСоглашение было достигнуто на Международном форуме потребительской кооперации в Туле, сообщают со ссылкой на высший координирующий орган потребительской кооперации России Центросоюз «Известия».ФАН— По инициативе президента Организации бразильских кооперативов г-на Онофре Фильо в онлайн-формате был обсужден вопрос создания объединения БРИКС в кооперации, — рассказали «Известиям» в Центросоюзе.Известия— Руководители кооперативных объединений Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и России в своих выступлениях на форуме единодушно поддержали создание КООП БРИКС.ИзвестияВесной глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил создать Центр медицинских компетенций стран-членов БРИКС.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНИзвестияПодробнее о событииЧто принесет России единая кооперативная организация стран БРИКС — экспертИА Красная Весна10:49Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организациюФАН16:19Наука потреблять: кооперативные союзы стран БРИКС объединятсяИзвестия16:02Показать все источникиОценить7Поделиться