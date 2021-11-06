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Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организацию

Соглашение было достигнуто на Международном форуме потребительской кооперации в Туле, сообщают со ссылкой на высший координирующий орган потребительской кооперации России Центросоюз «Известия».
ФАН
— По инициативе президента Организации бразильских кооперативов г-на Онофре Фильо в онлайн-формате был обсужден вопрос создания объединения БРИКС в кооперации, — рассказали «Известиям» в Центросоюзе.
Известия
— Руководители кооперативных объединений Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и России в своих выступлениях на форуме единодушно поддержали создание КООП БРИКС.
Известия
Весной глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил создать Центр медицинских компетенций стран-членов БРИКС.
ФАН

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Что принесет России единая кооперативная организация стран БРИКС — эксперт
ИА Красная Весна10:49
Кооперативные союзы стран БРИКС создадут общую организацию
ФАН16:19
Наука потреблять: кооперативные союзы стран БРИКС объединятся
Известия16:02
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