Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для большинства россиян

По словам главы Сбербанка, доступность жилья для россиян сохраняется, «несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам».