Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомКоординационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.
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Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
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В Санкт-Петербурге на пять рублей может вырасти цена разовой поездки в общественном транспорте, пишет «Петербургский дневник».
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