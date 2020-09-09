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РБК
РБК

Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране

Что произошло с членами президиума В результате из семи соруководителей совета — а это Мария Колесникова, Лилия Власова, Павел Латушко, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич — свободу передвижения в стране сохраняет только последняя.В источнике
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Телеканал 360°

За решетку или за границу. В белорусском Координационном совете остался 1 человек

Телеканал 360°18:10
Национальная служба новостей

Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову

Национальная служба новостейвчера в 16:59
Новая газета

Зачистка. Из семи членов президиума белорусского координационного совета оппозиции на свободе в стране осталась только Светлана Алексиевич

Новая газетавчера в 13:19
РБК

Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране

РБКвчера в 13:56
Новые Известия

Весь состав президиума КС оппозиции «нейтрализован», кроме Алексиевич

Новые Известиявчера в 09:29
Эхо Москвы

В Белоруссии задержали, либо выдворили за границу всех членов президиума совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич

Эхо Москвывчера в 07:06
REGNUM

Координационный совет белорусской оппозиции обезглавлен

REGNUMвчера в 06:30

Роскосмос опроверг информацию об отказе НАСА покупать места на «Союзе»

По данным НАСА, с 2006 года США выкупили у России 72 места в кораблях «Союз» на $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на МКС и обратно на Землю.
ИА Красная Веснавчера в 01:20
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В Лондоне пройдет экстренное заседание Совместного комитета по Brexit

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович 10 сентября вылетит в Великобританию для получения разъяснений от британского правительства по поводу законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода.
Известия18:23

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВвчера в 15:09
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnewsвчера в 12:44
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
ТАССвчера в 12:11
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