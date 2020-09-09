Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране
Смотрите также
Кристина Асмус «разделась» на камеру из-за жары
Комик Саша Барон Коэн тайно снял продолжение фильма «Борат»
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Microsoft объявила цены Xbox Series X и Series S для России
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
Колесникова подозревается в призывах к захвату власти в Белоруссии
В Минске неизвестные задержали члена КС оппозиции Максима Знака
В квартиру Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
В сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Что произошло с членами президиума В результате из семи соруководителей совета — а это Мария Колесникова, Лилия Власова, Павел Латушко, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич — свободу передвижения в стране сохраняет только последняя.В источнике
Подробнее о событии
Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову
Национальная служба новостейвчера в 16:59