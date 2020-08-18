Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что Координационный совет оппозиции Белоруссии проведет первое заседание 18 августа.В источнике
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Общественная служба новостей08:59
Интерфакс

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Интерфакс05:26
Piter.tv

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Piter.tv08:09
SM News

Координационный совет белорусской оппозиции назовет требования к власти

SM News05:47
Газета.Ru

Стала известна дата первого заседания Координационного совета оппозиции Белоруссии

Газета.Ru05:27
РБК

Глава штаба Бабарико назвала дату заседания совета для трансфера власти

РБК08:44
Комсомольская правда

Координационный совет оппозиции Беларуси проведёт первое собрание сегодня, 18 августа

Комсомольская правда05:12

В Сирии при подрыве колонны погиб российский генерал-майор

Дамаск, 18 августа 2020, 18:40 — REGNUM В результате взрыва неустановленного взрывного устройства на пути следования российской гуманитарной автоколонны погиб генерал-майор Российской армии, а также командующий самообороны города Аль-Меядин и четверо сирийских ополченцев, сообщает 18 августа пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM11:40
1,8K

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
301

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,9K

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
536

Штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС

Штаб Виктора Бабарико, который баллотировался на президентских выборах в Белоруссии, отправил письма послам РФ и Евросоюза с описанием видения ситуации в стране, сообщила РИА Новости глава штаба, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
РИА Новости15:26

Германия не собирается прогибаться под США из-за «Северного потока-2»

В текущей ситуации едва ли найдется что-то более утомительное для немецких политиков, чем необходимость постоянно отбрыкиваться от посягательств США на строительство «Северного потока – 2». Вашингтон каждую неделю грозится новыми санкциями, словно не видя, что немцам это словно о стенку горох.
Госновости11:56

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
19

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12
1