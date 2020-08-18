Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа
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Бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что Координационный совет оппозиции Белоруссии проведет первое заседание 18 августа.В источнике
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Координационный совет оппозиции Беларуси проведёт первое собрание сегодня, 18 августа
Комсомольская правда05:12