Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии
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Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.В источнике
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Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя
Комсомольская правдавчера в 12:53