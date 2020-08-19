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Газета.Ru
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.В источнике
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Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11
RT на русском

Оппозиция призвала белорусские власти начать переговоры

RT на русскомвчера в 13:00
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Lenta.ruвчера в 15:14

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