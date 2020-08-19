Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии
Смотрите также
В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске
Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
МВД Белоруссии заявило о задержаниях у Минского тракторного завода
Дима Билан почистил от мусора Черное море в Крыму
Россиянам с онкологией хотят запретить лечение в других регионах
12 млн рублей пытаются отсудить у группы Little Big по делу о плагиате
В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Лукашенко назвал координационный совет оппозиции захватом власти
Белорусский совет оппозиции избрал в президиум семь человек
В Координационный совет белорусской оппозиции вошли 70 человек
Тихановская выпустила новое обращение к лидерам ЕС
В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске
Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.В источнике
Подробнее о событии
Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя
Комсомольская правдавчера в 12:53