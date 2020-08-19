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Газета.Ru
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.В источнике
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Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Lenta.ruвчера в 15:14
Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25
RT на русском

Оппозиция призвала белорусские власти начать переговоры

RT на русскомвчера в 13:00
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11

До конца лета ПФР перечислит пожилым россиянам еще одну выплату

Родители, имеющие детей-студентов, могут получить выплаты из Пенсионного фонда России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новая выплата от ПФР придет родителям совершеннолетних иждивенцев до 31 августа.
Уфимские Заметкивчера в 14:13
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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На Marriott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов

К международной компании, управляющей гостиничными сетями, Marriott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории, сообщает Financial Times.
РБК20:44

В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3000 долларов

По информации, предоставленной узбекской редакцией журнала Forbes, завод будет занимать площадь в 30 тыс. квадратных метров, а в проект будет вложено инвестиций в размере около 30 млн. долларов.
Новые автомобили00:20
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В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о «минировании»

Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
РИА Новости22:45
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