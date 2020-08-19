Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии
Смотрите также
Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией
NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
12 млн рублей пытаются отсудить у группы Little Big по делу о плагиате
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек
В Координационный совет белорусской оппозиции вошли 70 человек
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.В источнике
Подробнее о событии
Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя
Комсомольская правдавчера в 12:53