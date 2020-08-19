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Газета.Ru
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.В источнике
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Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11
RT на русском

Оппозиция призвала белорусские власти начать переговоры

RT на русскомвчера в 13:00
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Lenta.ruвчера в 15:14
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUMвчера в 01:20
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СМИ сообщили о замене бастующих белорусских журналистов россиянами

Забастовки на заводах, старые новости по ТВ и Лукашенко на вертолете: что происходит на белорусских предприятиях При этом режиссер Белтелерадиокомпании Вячеслав Ломоносов заявил, что не знает о замене бастующих сотрудников российскими специалистами, отмечает РБК.
Forbesвчера в 12:57
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