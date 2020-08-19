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SM News
SM News

Координационный совет оппозиции в Белоруссии раскрыл состав президиума

Ранее сообщалось, что основной состав Координационного совета белорусской оппозиции будет состоять из 70 человек. Эта группа озаботилась вопросом трансфера власти, однако не ставит перед собой цель получить власть.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе совета.
ТАСС08:33
Подробнее о событии
Газета.Ru

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Газета.Ru11:47
Lenta.ru

Названы руководители Координационного совета оппозиции Белоруссии

Lenta.ru10:17
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

ТАСС08:33
РИА Новости

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

РИА Новости09:19
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек

Комсомольская правда08:56
Коммерсантъ

Нобелевский лауреат и экс-министр культуры вошли в президиум совета оппозиции Белоруссии

Коммерсантъ08:56
РБК

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

РБК09:43
КП - Беларусь

В президиум Координационного совета штаба Тихановской вошли 7 человек. Кто они?

КП - Беларусь09:41

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru09:56
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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