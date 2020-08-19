Координационный совет оппозиции в Белоруссии раскрыл состав президиума
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Ранее сообщалось, что основной состав Координационного совета белорусской оппозиции будет состоять из 70 человек. Эта группа озаботилась вопросом трансфера власти, однако не ставит перед собой цель получить власть.В источнике
С чего всё началось
Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета
Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум в составе семи человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе совета.
ТАСС08:33
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