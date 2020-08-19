Координационный совет оппозиции в Белоруссии раскрыл состав президиума

Ранее сообщалось, что основной состав Координационного совета белорусской оппозиции будет состоять из 70 человек. Эта группа озаботилась вопросом трансфера власти, однако не ставит перед собой цель получить власть.