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Газета.Ru
Газета.Ru

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".В источнике
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RT на русском

Кризис в Белоруссии | День 11-й

RT на русском13:04
РБК

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

РБК09:43
ТАСС

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

ТАСС08:33
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек

Комсомольская правда08:56
Коммерсантъ

Нобелевский лауреат и экс-министр культуры вошли в президиум совета оппозиции Белоруссии

Коммерсантъ08:56
РИА Новости

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

РИА Новости09:19
Известия

Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек

Известия09:24
КП - Беларусь

Координационный совет: «У нас была попытка установить телефонный контакт с Администрацией президента»

КП - Беларусь14:08

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости13:56
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ усилить группировку на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.
Lenta.ru12:43
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Россия отреагирует зеркально на высылку дипломата из Норвегии

Зеркальным образом отреагирует Москва на высылку российского дипломата из Норвегии, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 19 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна13:53
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