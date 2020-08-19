Политика
РИА НовостиКоординационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. "Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Газета.Ru 09:11
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Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице
По данным портала, 43-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов возле Московской администрации Бреста.
РБК 06:47
Политика
Главы 27 стран ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза проводят в формате видеоконференции экстренный саммит по ситуации в Белоруссии.
Аргументы и Факты 07:47
Авто
Кросс Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник
Авто получило стартер-генератор EQ-Boost, 9-скоростную автоматическую КПП и пневмоподвеску.
Car.ru 05:43
Армия и оружие
ВВС Японии поднимали истребители для сопровождения российских Ту-95МС
ВВС Японии поднимали истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-95МС в ходе планового полета над Японским морем и Тихим океаном, сообщает в среду Минобороны РФ.
РИА Новости 07:20
Футбол
«Милан» и «Рома» хотят купить игрока «Локомотива» Миранчука
Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Рома» подготовили предложения по покупке игрока российского «Локомотива» Алексея Миранчука, пишет РБК.
BFM.ru 01:40
Политика
В Минск прибыл российский спецсамолет
В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия».
Lenta.ru вчера в 16:42
Космос
Ученые назвали планеты, на которых может существовать жизнь
Во Вселенной существует бесчисленное множество планет-субнептунов, на которых может существовать жизнь.
Новый День 16 августа в 17:12
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко несколько отказывался от телефонного разговора с ней.
RT на русском 09:24
Политика
Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия.
Интерфакс 09:07
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
РИА Новости 08:12
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП устроили хакеры
Три версии ДТП с машиной актера Михаила Ефремова в суде высказал адвокат Эльман Пашаев.
Вести.Ru 07:57
Армия и оружие
США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией
Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрение 04:28
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Бритни Спирс выступила против того, чтобы отец был ее опекуном
В далеком 2008-ом году расходами Бритни Спирс начал распоряжаться ее отец Джеймс.
CT news 06:53
Общество
Муфтият Дагестана пояснил процедуру женского обрезания
На официальном сайте Муфтията Дагестана появилась статья, в которой отмечается, что женское обрезание в исламе категорически запрещено и не имеет ничего общего с религией.
Цензуры.Нет 06:01
Политика
Лукашенко призвал СМИ не допустить столкновения с русским народом
Президент Белоруссия Александр Лукашенко призвал медиа отнестись критически к программе оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.
Национальная служба новостей 08:01
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу
Полицейские в Екатеринбурге спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
РИА Новости 09:45
Шоу-бизнес
Дима Билан почистил от мусора Черное море в Крыму
Билан отправился на прогулку вдали от крымского побережья. В Черном море артист провел порядка семи часов.
Народные новости 09:18
Здоровье
Язык укажет на нехватку в организме витамина В12
На недостаток витамина указывает «мясисто-красный» язык с гладкой поверхностью. Также, могут возникать проблемы с ЖКТ.
Соловей.Инфо 05:58
Футбол
Названы стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч третьего тура РПЛ
Стали известны составы «Уфы» и «Спартака», в которых команды начнут матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кино
Студия Morgan Creek снимет нового «Изгоняющего дьявола»
Примечательно, что еще несколько лет назад студия Morgan Creek категорически отвергала возможность съемок нового римейка.
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Политика
СБУ опровергла причастность к задержанию 33 россиян в Минске
Ранее в украинских СМИ распространились сведения о якобы причастности СБУ к ситуации с задержанными гражданами РФ, которых в Минске назвали сотрудниками российской частной военной компании Вагнера (ЧВК «Вагнер»).
Общественная служба новостей 07:34
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Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата
Ранее 19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом Ему дали срок до конца этой недели.
Известия 09:39
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли тело заключенного
В СИЗО-1 Москвы (Матросская тишина) обнаружили мертвым заключенного 1993 года рождения.
Газета.Ru 08:59
Здоровье
Диетолог назвал пять жирных продуктов, которые не испортят фигуру
Диетолог из Испании Даниэль Урсула утверждает, что от некоторых полезных и вкусных продуктов люди отказываются напрасно, боясь набрать вес и другого нежелательного воздействия на организм.
ToDay News Ufa вчера в 08:12