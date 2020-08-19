Политика

РИА НовостиРИА НовостиКоординационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. "Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

РИА Новости09:19

Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек

Известия09:24

Координационный совет Белоруссии организовал президиум из 7 человек

Комсомольская правда08:56

Нобелевский лауреат и экс-министр культуры вошли в президиум совета оппозиции Белоруссии

Коммерсантъ08:56

Оппозиция Белоруссии избрала президиум Координационного совета

ТАСС08:33

В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр

РБК09:05

В Белоруссии сформирован президиум координационного совета оппозиции

Znak.com09:08
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 09:48, Ашберн

В президиум Координационного совета штаба Тихановской вошли 7 человек. Кто они?

КП - Беларусь09:41
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
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