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Координационный совет потребовал отпустить задержанных белорусских оппозиционеров

Оппозиция Белоруссии требует немедленно освободить активистов Марию Колесникову, Лилию Власову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом говорится в заявлении координационного совета, опубликованном в понедельник, 7 сентября.В источнике
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РБК

Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

РБК07:17
ТАСС

Координационный совет потребовал немедленно освободить белорусских оппозиционеров

ТАСС07:47
Фонтанка.Ру

«Режим занимается террором». Тихановская прокомментировала похищение Колесниковой и пообещала еще больше людей на улицах

Фонтанка.Ру07:01
РИА Новости

Тихановская назвала причастных к исчезновению оппозиционеров

РИА Новости06:59
Газета.Ru

Тихановская считает власти Белоруссии причастными к исчезновению Колесниковой

Газета.Ru06:52
Интерфакс

Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

Интерфакс07:06
Московский Комсомолец

Светлана Тихановская прокомментировала возможное похищение Колесниковой

Московский Комсомолец06:40
КП - Беларусь

Тихановская про возможное похищение Колесниковой: «Это попытка сорвать работу Координационного совета»

КП - Беларусь06:42

В Германии возбудили уголовное дело против вора в законе из Мурманска

Прокуратура Мюнхена возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против мурманского вора в законе Степана Фурмана, сообщает управление ФСБ России по Мурманской области.
Коммерсантъ03:29
15

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
52

Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Департамент SberDigitalAuto был создан в апреле 2019 г. с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка, напомнили в компании.
Ведомости4 сентября в 08:43
11

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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