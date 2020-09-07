Координационный совет потребовал отпустить задержанных белорусских оппозиционеров
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Оппозиция Белоруссии требует немедленно освободить активистов Марию Колесникову, Лилию Власову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом говорится в заявлении координационного совета, опубликованном в понедельник, 7 сентября.В источнике
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