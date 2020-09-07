Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Департамент SberDigitalAuto был создан в апреле 2019 г. с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка, напомнили в компании.