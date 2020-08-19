Координационный совет потребовал проведения новых выборов в Белоруссии
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Координационный совет назвал единственным способом преодоления политического кризиса в стране «немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов».В источнике
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Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя
Комсомольская правдавчера в 12:53