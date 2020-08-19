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Ридус
Ридус

Координационный совет потребовал проведения новых выборов в Белоруссии

Координационный совет назвал единственным способом преодоления политического кризиса в стране «немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов».В источнике
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Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11
RT на русском

Оппозиция призвала белорусские власти начать переговоры

RT на русскомвчера в 13:00
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Lenta.ruвчера в 15:14

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
111

Поступили сообщения о минировании судов и детских садов в Новосибирске

Антитеррористическая комиссия по Новосибирской области проверяет сообщения о минировании зданий судов, детских садов, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры в Новосибирске.
РБК Новосибирск23:29

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Dow Jones потерял 0,2%

Акции Walmart Inc подешевели на 0,8%, несмотря на то, что крупнейшая в США компания розничной торговли увеличила прибыль и выручку во втором квартале 2020 года, причем ее показатели существенно превзошли прогнозы рынка.
Финмаркетвчера в 01:48
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Названо число участников проверки безопасности вакцины от коронавируса

Только 20 добровольцам ввели российскую вакцину от нового коронавируса при клинических испытаниях двукратно, в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации.
МонаВиставчера в 05:43
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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