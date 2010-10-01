Здоровье
ИА Красная ВеснаКоординатор «Синих ведерок» оценил идею медосвидетельствования водителей
Проверка CDT-маркера у водителей приведет к удорожанию медицинской справки вдвое, до 7 тысяч рублей, заявил Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, 6 июня сообщает РБК.
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Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Происшествия
Член ТИК Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в управе Нижегородского района
Член территориальной избирательной комиссии Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в здании управы Нижегородского района.
Эхо Москвы 19:08
Происшествия
В Нью-Йорке полиция расследует как теракт нападение на полицейских
Полиция Нью-Йорка и ФБР расследуют нападение на офицеров полиции в ходе протестов в городе как возможную террористическую атаку, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 19:27
Общество
Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня
Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском 18:18
Общество
В Краснодарском крае открыли пляжи
Рамблер 01:38
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Старший сын артистки Костя снимал происходящее на телефон, а младший — Лука помогал маме.
7Дней.ру 15:00
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
Военное дело вчера в 03:19
Политика
Лукашенко рассказал об экономической пандемии после коронавируса
Глава Белоруссии отметил, что весь мир остановился, а за медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.
Известия 17:25
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Политика
Суверенная эпидемиология. В этот раз авторитаризм может стоить нашей стране особенно дорого
Для сравнения: в Испании, пораженной коронавирусом больше прочих стран Европейского союза, пик числа новых зараженных пришелся на 26 марта (8200 случаев), а к 5 июня в результате действий властей и ответственного поведения граждан этот показатель сократился более чем в 20 раз — до 318 случаев.
Новая газета 10:54
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
Наука
Археологи нашли древнейший и крупнейший храм майя
Самая ранняя и самая крупная церемониальная структура из найденных до сих пор построек майя, переворачивающая все представления о цивилизации, обнаружена в мексиканском штате Табаско, следует из статьи, опубликованной 3 июня в журнале Nature.
ИА Красная Весна 04 июня в 02:46
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Экономика
Родина знает: каждое второе турагентство может исчезнуть
Откажутся продолжать работать и те, для кого туризм был просто развлечением либо вторым или третьим бизнесом.
Известия 17:02
Общество
В Японии изобрели защитные маски от коронавируса для бассейна
RuNews24.ru 10:54
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14