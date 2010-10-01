Здоровье

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаКоординатор «Синих ведерок» оценил идею медосвидетельствования водителей

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Проверка CDT-маркера у водителей приведет к удорожанию медицинской справки вдвое, до 7 тысяч рублей, заявил Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, 6 июня сообщает РБК.
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Координатор «Синих ведерок» оценил идею медосвидетельствования водителей

ИА Красная Весна15:49

Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей

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