Космос

Российская газетаРоссийская газетаКосмический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. На сайте НАСА ведется трансляция.
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Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

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