Космос
Российская газетаКосмический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. На сайте НАСА ведется трансляция.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Российская газета 05:16
Общество
Воздушно-десантные войска отмечают 90 лет со дня своего образования
Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России в воскресенье отмечают 90 лет со дня основания.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Экономика
Россияне стали реже покупать средства для похудения
Россияне стали реже покупать средства для похудения.
Lenta.ru 00:48
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 31 июля в 04:43
Общество
Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
Общество
Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС 06:19
Армия и оружие
Франция и ФРГ могут отказаться от технологий США в военной сфере
Военно-промышленные предприятия Германии и Франции намерены по возможности отказаться от американских технологий при производстве военной техники.
Известия 04:43
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Авто
Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии сократился на 17%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года россияне приобрели 108,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат 04:48
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
22-летняя дочь Дмитрия Пескова признавалась, в детстве она нередко сталкивалась с травлей со стороны одноклассников.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес
Наталия Орейро рассказала, зачем ей российское гражданство
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро рассказала о планах после получения российского гражданства.
Вечерняя Москва 00:52
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна 03:30
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news 31 июля в 09:18
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем.
Российская газета 04:47
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости 31 июля в 14:00
Общество
Ахеджакова жестко высказалась об уходе Гармаша
MOS.news вчера в 12:27
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
Evo-rus.com 02:34