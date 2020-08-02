Космос

Вести.RuВести.RuКорабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. "Дракон" возвращается на Землю вместе с экипажем.
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Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Российская газета20:57

Американский космический корабль «Крю дрэгон» отстыкуется от МКС 1 августа

Эхо Москвы29 июля в 19:16

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и держит путь на Землю

REGNUM20:32

Crew Dragon отстыковался от МКС

ТАСС19:39

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС

ИА Красная Весна20:43

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Life.ru19:53

Стало известно время прибытия Crew Dragon на Землю

Профиль29 июля в 19:07
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

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Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
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Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России

Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
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Тольяттинский «Акрон» уступил «Факелу» в первом матче ФНЛ

В субботу, 1 августа, тольяттинский «Акрон» провел свой первый матч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), встретившись на выезде с воронежским «Факелом».
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В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
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Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Врач назвал симптомы гепатита B

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В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
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Навка поздравила Пескова с годовщиной свадьбы

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Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
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В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
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Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

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