Космос

Вести.RuВести.RuКорабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. "Дракон" возвращается на Землю вместе с экипажем.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Российская газета20:57

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС

ИА Красная Весна20:43

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и держит путь на Землю

REGNUM20:32

Crew Dragon отстыковался от МКС

ТАСС19:39

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Life.ru19:53

Американский космический корабль «Крю дрэгон» отстыкуется от МКС 1 августа

Эхо Москвы29 июля в 19:16

Стало известно время прибытия Crew Dragon на Землю

Профиль29 июля в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
91
Кино

Кортни Кокс снимется в новой части фильма «Крик»

Режиссерами пятой части "Крика" станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Именно они стали инициаторами возвращения Кокс.
iReactor 17:11
3
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
28
Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
311
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
611
Общество

Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался смягчать карантинные меры из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Reuters.
Городовой вчера в 10:11
17
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
775
Экономика

Экономист Хазин связал падение рубля с решением Минфина

Экономист Михаил Хазин считает, что пятничное падение рубля напрямую связано с вчерашним решением Министерства финансов.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
1
Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
1
Общество

Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием

Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев.
Lenta.ru 21:15
2
Футбол

«Шинник» — «Торпедо»: от кого ждать баллы?

«Шинник» и «Торпедо» сыграют 2 августа, предлагаем наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру 10:59
Происшествия

Пожар в жилом доме потушили в Тымовском

Сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома на ул. Харитонова в Тымовском поступило диспетчерам вчера вечером, 1 августа, в 18:30.
АСТВ 18:44
Общество

В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком

РИА Новости 21:06
574
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой ответила на слухи о разводе с Галкиным

Российский шансонье Евгений Кемеровский ранее сообщил, что вопросы о возможном расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина некорректны.
RuNews24.ru 09:39
56
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
3K
Наука

Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком

Известно, что специалисты уже давно занимаются разработкой магнитных наночастиц для диагностики и терапии онкологических заболеваний на основе магнетита.
ToDay News Ufa 10:25
3
Происшествия

Двух участников акций в поддержку хабаровчан задержали в Екатеринбурге

По сообщениям местных СМИ, сотрудники полиции задержали двух участников мероприятия. Акция проходила сразу в нескольких точках города.
Уральский меридиан 07:10
60
Шоу-бизнес

Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства

Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru 09:03
15
Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
1,9K
Политика

Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru вчера в 11:39
5
Музыка

The Weeknd даст концерт в TikTok

The Weeknd даст концерт в TikTok, пишет Variety. Он исполнит песни из недавнего альбома «After Hours».
Афиша Daily вчера в 09:17
Культура

Евгений Каменькович: «Опыт работы в онлайн может стать подспорьем»

В преддверии фестиваля «Театрал» поговорил с режиссёром Евгением Каменьковичем о перспективах театра в Сети.
Театрал 00:38
Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском вчера в 16:33
514
Здоровье

108 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки выявили 108 новых инфицированных, выздоровели еще 19 пациентов, 4 носителя COVID-19 скончались, в том числе один непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 05:52
842
Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
154
Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com 02:58
473
Политика

4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной

Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
1
Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
5
Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
537
Кино

Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги

В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роберт Бенкен
Американский астронавт НАСА, полковник ВВС. Участник двух полётов на «Спейс шаттл» - STS-123 и STS-130. Пилот миссии SpaceX DM-2.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное