Космос
Вести.RuКорабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. "Дракон" возвращается на Землю вместе с экипажем.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество
С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
Evo-rus.com 09:07
Кино
Кортни Кокс снимется в новой части фильма «Крик»
Режиссерами пятой части "Крика" станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Именно они стали инициаторами возвращения Кокс.
iReactor 17:11
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался смягчать карантинные меры из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Reuters.
Городовой вчера в 10:11
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Экономика
Экономист Хазин связал падение рубля с решением Минфина
Экономист Михаил Хазин считает, что пятничное падение рубля напрямую связано с вчерашним решением Министерства финансов.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Общество
Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием
Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев.
Lenta.ru 21:15
Футбол
«Шинник» — «Торпедо»: от кого ждать баллы?
«Шинник» и «Торпедо» сыграют 2 августа, предлагаем наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру 10:59
Происшествия
Пожар в жилом доме потушили в Тымовском
Сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома на ул. Харитонова в Тымовском поступило диспетчерам вчера вечером, 1 августа, в 18:30.
АСТВ 18:44
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой ответила на слухи о разводе с Галкиным
Российский шансонье Евгений Кемеровский ранее сообщил, что вопросы о возможном расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина некорректны.
RuNews24.ru 09:39
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Наука
Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком
Известно, что специалисты уже давно занимаются разработкой магнитных наночастиц для диагностики и терапии онкологических заболеваний на основе магнетита.
ToDay News Ufa 10:25
Происшествия
Двух участников акций в поддержку хабаровчан задержали в Екатеринбурге
По сообщениям местных СМИ, сотрудники полиции задержали двух участников мероприятия. Акция проходила сразу в нескольких точках города.
Уральский меридиан 07:10
Шоу-бизнес
Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства
Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru 09:03
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
RT на русском 10:31
Политика
Путин подписал закон об учреждении нового Дня воинской славы в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году - 9 октября.
Газета.Ru вчера в 11:39
Музыка
The Weeknd даст концерт в TikTok
The Weeknd даст концерт в TikTok, пишет Variety. Он исполнит песни из недавнего альбома «After Hours».
Афиша Daily вчера в 09:17
Культура
Евгений Каменькович: «Опыт работы в онлайн может стать подспорьем»
В преддверии фестиваля «Театрал» поговорил с режиссёром Евгением Каменьковичем о перспективах театра в Сети.
Театрал 00:38
Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском вчера в 16:33
Здоровье
108 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявили 108 новых инфицированных, выздоровели еще 19 пациентов, 4 носителя COVID-19 скончались, в том числе один непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 05:52
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com 02:58
Политика
4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной
Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Кино
Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги
В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55