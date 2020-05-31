Космос
Вести.RuCrew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту корабля, запущенного накануне, находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
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Происшествия
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
РИА Новости 19:36
Общество
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Политика
Важные кадровые изменения произошли в правительстве Приморья
В правительстве Приморья произошли кадровые изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу властей.В Приморском крае назначены новый министр строительства и глава департамента по координации правоохранительной деятельности.
Владивосток-Новости 21:10
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
Политика
Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС
Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания.
iReactor 13:33
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ 21:19
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Экономика
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
На днях после четырехмесячных раздумий президент Украины Зеленский подписал принятый Верховной радой еще 16 января закон с длинным и имеющим мало общего с содержанием названием: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".
РИА Новости 01:00
Футбол
В Россию возвращается живой футбол
Еще один признак коронавирусной оттепели — в Россию возвращается живой футбол.
Вести.Ru 15:13
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
В самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь.
Телеканал ОТВ 13:49
Общество
В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
РИА Новости 28 мая в 23:01
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала данные об обращении за МРОТ
Певица Валерия прокомментировала сообщения о том, что ее супруг Иосиф Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.
Известия 21:21
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera 10:39
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 08:46
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
Наука
Физики измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
Goroday.ru 29 мая в 02:23
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ заявила о своей трансгендерности.
РИА Новости 08:19
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Космос
Российский спутник связи частично вышел из строя
У аппарата «Экспресс-АМ6» полностью отказала система охлаждения, поэтому не работают 30 из 72 транспондеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.
Эхо Москвы 21:06
Футбол
Марио Балотелли: Не знал, что я призрак и невидим для камер
Не знал, что я призрак, невидимый для камер, - приводит слова Балотелли Football Italia.
Советский спорт 16:04
Общество
В Кузбассе с 1 июня откроются торговые центры
С 1 июня в Кемеровской области открываются торговые центры. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время обращения к жителям Кузбасса.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 00:06