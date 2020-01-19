Космос
Газета.RuКорабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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Политика
Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель.
Политика
В Госдуме главу Чувашии призвали извиниться за слова о журналистах
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко отреагировал на призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» журналистов.
Наука
Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера
Армия и оружие
Украина собралась топить российские корабли морскими минами
С какой именно целью поводилась отработка минирования Азовского моря – не уточняется, однако, принимая во внимание тот факт, что в этом направлении Украина граничит только с Россией, очевидно, речь может идти о создании минных полей именно для кораблей ВМФ России.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
Хоккей
Матч звёзд. Метсола вышел в поле, Умарк занял ворота
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Здоровье
Врачи назвали продукты для плоского живота
Продукты, вошедшие в список, способствуют сжиганию висцерального жира и уменьшения живота, об этом сообщает Express.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Единоборства
Вердум вызвал на бой Олейника. Российский боец не против
Олейник победил американца Мориса Грина на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Российский боец выиграл болевым приемом во втором раунде.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Космос
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель SpaceX Илон Маск написал в Twitter о планах отправить миллион человек на Марс к 2050 году.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Политика
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине Итоговый документ, принятый участниками Международной конференции по Ливии в Берлине, содержит положения об устойчивом прекращении огня.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Футбол
Семшов присоединился к «Арсеналу». Он пропустил начало сборов из-за учебы
Семшов пропустил начало сбора из-за учебы. Семшов работает в «Арсенале» с января 2017 года.
Религия
Православные празднуют Крещение Господне
Кино
Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat
В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю Скорпиона.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Политика
Как Польша изображает жертву и искажает историю
Президент Анджей Дуда выступил с речью. В день освобождения столицы Польши от нацистов праздничных мероприятий в Варшаве не было.
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".