Космос

Газета.RuГазета.RuКорабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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