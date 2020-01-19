Космос
Газета.RuКорабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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Политика
Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Армия и оружие
Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре
Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Энергетика
Киев оценил результаты газового контракта с Москвой
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
Шоу-бизнес
300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви
Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что ожидает всестороннего расследования причин смерти своего коллеги и предшественника Георгия Кутояна.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Футбол
Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Музыка
Мишустин является автором музыки двух песен Лепса
Источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО), подтвердил информацию о том, что назначенный на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Шоу-бизнес
Лена Ленина выходит замуж
40-летняя бизнесвумен и писательница Лена Ленина сказала заветное «да» таинственному избраннику и согласилась стать его супругой.
Общество
Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Авто
«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Киберспорт
DreamLeague Major: NAVI вышли из группы с первого места
СНГ-коллектив Natus Vincere одержал вторую победу на мэйджоре в Лейпциге и обеспечил себе первое место в группе D, которое даёт право на одно поражение в стадии плей-офф.
Хоккей
Малкин помог «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Бостоном»
Матчем между "Питтсбург Пингвинз" и "Бостон Брюинз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.