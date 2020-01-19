Космос
Газета.RuКорабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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Футбол
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:0 (2-й тайм)
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В Киеве проходит акция антифашистов
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В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
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В Тюмени загорелся склад с макулатурой
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Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего
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Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
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Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Подозреваемый в стрельбе в суде Новокузнецка арестован на 2 месяца
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В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Спорт
Спортсмены России завоевали 5 медалей в 10-й день юношеской Олимпиады
Анна Шпынева фото: EPA Лозанна / Швейцария / AbsolutTV.ru / Сборная России на сегодня занимает 1-е место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после 10-го дня соревнований.
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В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.