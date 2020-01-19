Космос

Российская газетаРоссийская газетаSpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon. Для испытаний с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, была запущена ракета-носитель Falcon 9.
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