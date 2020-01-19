Космос

Газета.RuГазета.RuКорабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

Видео: корабль SpaceX Crew Dragon приводнился в океане после моделирования аварийного запуска

3DNews15:53

SpaceX взорвала Falcon 9

Телеканал 360°13:32

SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

РИА Новости12:43

Дорога к звездам: Илон Маск готов отправить человека в космос на борту Crew Dragon

ТК Звезда13:42

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon

RT на русском11:03

В SpaceX испытали систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

Аргументы и Факты13:59

Илон Маск заявил о первом пилотируемом полете Crew Dragon во втором квартале 2020

ТАСС13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
Политика

В Киев доставлены тела погибших в катастрофе в Иране

BFM.ru 04:39
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Политика

Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
Lenta.ru 16:02
Политика

Эксперт прокомментировал итоги конференции по Ливии в Берлине

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов заявил, что конференция по Ливии, несомненно, является важным этапом в процессе урегулирования ситуации в стране.
Ореанда-Новости 15:37
Экономика

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Технологии

В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»

В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Деловое.ТВ 10:02
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Некоторые предположили, что это фотошоп, другие заявили, что пластические операции сделали свое дело.
Live24 05:38
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Космос

В США назвали фантастикой высадку России на Луне в 2030 году

Американское издание ArsTechnica назвало фантастической возможность высадки российского экипажа на Луне в 2030 году.
Life.ru 18:42
Шоу-бизнес

Поргина пожелала Меньшовой мужа — инвалида

Рамблер 07:57
Футбол

Шюррле объяснил спад в своей игре

Чемпионат 14:00
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Экономика

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Газета.Ru вчера в 00:57
Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Советский спорт 14:55
Экономика

Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП

Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
RT на русском 16 января в 21:33
Происшествия

В Киеве антифашистов закидали петардами

"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:58
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии

Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Радио Sputnik 10:56
Армия и оружие

Снаряд вне очереди: Минобороны закупит новейшие боеприпасы

Известия 16 января в 16:01
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости 17 января в 14:34
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости 17:10
Общество

Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Новая газета 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное