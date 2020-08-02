Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляцию возвращения корабля на Землю вело NASA. Момент приводнения SpaceX опубликовала в своем Twitter-аккаунте.В источнике
Впечатляюще! Астронавты совершают первую посадку на воду за 45 лет. Восхитительно, что астронавты НАСА возвращаются на Землю после очень успешной двухмесячной миссии. Спасибо всем!
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