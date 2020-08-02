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РБК
РБК

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляцию возвращения корабля на Землю вело NASA. Момент приводнения SpaceX опубликовала в своем Twitter-аккаунте.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Впечатляюще! Астронавты совершают первую посадку на воду за 45 лет. Восхитительно, что астронавты НАСА возвращаются на Землю после очень успешной двухмесячной миссии. Спасибо всем!
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Профиль

Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе

Профильвчера в 15:51
Life.ru

Астронавты Crew Dragon покинули корабль после возвращения на Землю

Life.ruвчера в 16:46
VSE42.RU

Космонавты Crew Dragon отправились на Землю

VSE42.RUвчера в 00:52
REGNUM

Трамп отреагировал на возвращение корабля Crew Dragon на Землю

REGNUMвчера в 15:39
ТАСС

Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля и направляется во Флориду

ТАССвчера в 16:58
ИА Красная Весна

Трамп поблагодарил экипаж Crew Dragon за успешное завершение миссии

ИА Красная Веснавчера в 16:07
Эхо Москвы

Crew Dragon благополучно приводнился в Мексиканском заливе

Эхо Москвывчера в 15:07
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ruвчера в 14:29
5,1K
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Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.
РИА Новости1 августа в 01:00
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Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 13:21
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Доктор Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса является репетицией биологической войны.
URA.Ruвчера в 16:10
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