Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
РБК
РБК

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе. Трансляцию возвращения корабля на Землю вело NASA. Момент приводнения SpaceX опубликовала в своем Twitter-аккаунте.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Впечатляюще! Астронавты совершают первую посадку на воду за 45 лет. Восхитительно, что астронавты НАСА возвращаются на Землю после очень успешной двухмесячной миссии. Спасибо всем!
Подробнее о событии
Накануне.Ru

Crew Dragon сел на воду в Мексиканском заливе

Накануне.Ru17:07
Профиль

Crew Dragon с астронавтами на борту приводнился в Мексиканском заливе

Профильвчера в 15:51
Life.ru

«Америка вернулась». Маск поздравил NASA после возвращения астронавтов Crew Dragon

Life.ru18:05
Эхо Москвы

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета

Эхо Москвы18:08
REGNUM

Трамп отреагировал на возвращение корабля Crew Dragon на Землю

REGNUMвчера в 15:39
ТАСС

Илон Маск поздравил NASA с успешным завершением пилотируемого полета Crew Dragon

ТАСС17:12
VSE42.RU

Космонавты Crew Dragon отправились на Землю

VSE42.RUвчера в 00:52

WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 19:26
22

Первый самолет с начала пандемии отправился из Петербурга в Стамбул

В пресс-службе управляющей корпорации воздушной гавани "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) отметили, что это первый международный рейс из Пулково с момента введения запрета на авиасообщение с другими странами из-за пандемии COVID-19.
NewInformвчера в 16:01
6

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ruвчера в 09:26
610

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15