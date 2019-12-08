Космос
Аргументы и ФактыКорабль Dragon успешно пристыковался к МКС
«Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony», - говорится в сообщении американского ведомства. 5 декабря SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Грузовой корабль Dragon доставил на МКС материалы для научных экспериментов
Политическая Экспертиза12:07
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:20, Ашберн
Политика
Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве
Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Общество
Собянин заявил о завершении программы реновации в 2032 году
В 2032 году предполагается завершение проекта реновации Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Times: спецслужба Британии займется установлением источника утечки документов кабмина
Эксперты британского Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) займутся установлением источника утечки секретной правительственной информации, которая затем была использована оппозиционной Лейбористской партией.
Политика
Неонацистский майдан в центре Киева — прямая трансляция, смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
В центре Киева разгорается новый Майдан.
Общество
Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
Политика
Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии.
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Армия и оружие
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Общество
Россиян предупредили о дождях в середине декабря
Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.
Политика
Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Шоу-бизнес
Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой
Актриса Агния Кузнецова родила первенца. Об этом радостном для всей семьи событии сообщил ее муж Максим Петров.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Авто
Бюджетный аналог Mercedes-Benz G-Class получил 400-сильный турбомотор
По сути Beijing BJ80 является бюджетным аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Армия и оружие