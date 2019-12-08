«Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony», - говорится в сообщении американского ведомства. 5 декабря SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.

Авто На АвтоВАЗе появился стенд для проведения ресурсных испытаний авто Тесты на новом стенде дадут инженерам возможность оценивания конструкции машин в условиях, которые максимально приближены к условиям их использования, выполняя данную работу еще быстрее и качественнее.

Политика Порошенко закидали яйцами на майдане После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Экономика Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.

Общество ФСИН назвала провокацией видеообращения своих сотрудников Ранее в сети пенсионеры и действующие сотрудники ФСИН Москвы объявили о начале акции «Бездомный полк», записав видеообращение.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Происшествия Пожар в гостинице в Одинцово потушили Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной гостинице в Одинцово, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Единоборства Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.

Политика Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Политика Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Экономика Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.