Космос

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКорабль Dragon успешно пристыковался к МКС

«Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony», - говорится в сообщении американского ведомства. 5 декабря SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
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Dragon успешно пристыковался к МКС

РИА Новости08:23

Dragon успешно состыковался с МКС

Вести.Ru09:33

Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Газета.Ru09:32

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

News.ru09:14

Грузовой корабль Dragon доставил на МКС материалы для научных экспериментов

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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

ТАСС08:12

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:48, Ашберн
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