Космос
Аргументы и ФактыКорабль Dragon успешно пристыковался к МКС
«Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля Harmony», - говорится в сообщении американского ведомства. 5 декабря SpaceX выполнила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
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Грузовой корабль Dragon доставил на МКС материалы для научных экспериментов
Политическая Экспертиза12:07
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