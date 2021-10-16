ИзвестияКорабль «Союз» с киноэкипажем вернется на Землю раньше, чем предполагалосьКосмический корабль "Союз МС-18" с "киноэкипажем" вернется на Землю на минуту раньше заявленного, сообщается на сайте "Роскосмоса".Радио SputnikПосадка космического корабля «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, произойдет на минуту раньше, чем изначально планировалось.ИзвестияПосадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган, — говорится в сообщении.News.ruИзначально предполагалось, что посадка произойдет в 07:36 мск в 146 км от Жезказгана.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВаши новостиГазета.RuГЛАС.RUREGNUMКапитал страныНовые ИзвестияРЕН ТВТК ЗвездаiXBT.comРоссийская газетаПрофильRT на русскомПервый областнойПодробнее о событииНаземные группы начали подготовку к встрече экипажа корабля «Союз МС-18»REGNUM08:10РИА Новости: корабль «Союз МС-18» совершит посадку на минуту раньше запланированногоLenta.ru07:44Военные космические спасатели готовы к встрече корабля «Союз МС-18» с киноэкипажемПервый областной05:43Сбой на МКС почти не изменит время возвращения киноэкипажа на ЗемлюОбщественная служба новостей06:51Корабль «Союз» с киноэкипажем вернется на Землю раньше, чем планировалосьРИА Новости06:46Инцидент с ориентацией МКС почти не изменил время посадки экипажа с ПересильдТАСС06:19Корабль «Союз» с киноэкипажем вернется на Землю раньше, чем предполагалосьИзвестия07:07Показать ещёОценить154Поделиться