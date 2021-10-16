СММ ОБСЕ заявила, что не видела похищения представителя ЛНР украинскими силовиками

В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК.