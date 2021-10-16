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Корабль «Союз» с киноэкипажем вернется на Землю раньше, чем предполагалось

Космический корабль "Союз МС-18" с "киноэкипажем" вернется на Землю на минуту раньше заявленного, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Радио Sputnik
Посадка космического корабля «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, произойдет на минуту раньше, чем изначально планировалось.
Известия
Посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган, — говорится в сообщении.
News.ru
Изначально предполагалось, что посадка произойдет в 07:36 мск в 146 км от Жезказгана.
ТАСС

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