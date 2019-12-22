Космос
Российская газетаКосмический корабль Starliner приземлился в Мексике
Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме. Прямую трансляцию происходящего ведет компания NASA.
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Армия и оружие
Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе
Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе операции на юге провинции Идлиб.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией
В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
Армия и оружие
Россия призвала обсудить планы США и Франции по выводу оружия в космос
Москва настаивает на обсуждении проблемы размещения оружия в космосе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 22 декабря, в программе «Большая игра» на Первом канале.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф
Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Культура
Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»
Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Происшествия
Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
Единоборства
Лебедев по очкам проиграл Мчуну
По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Политика
В Абакане завершились выборы мэра
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Политика
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
Наука
Красноярские ученые нашли новый реагент для быстрой добычи серебра
Ученые Красноярского научного центра СО РАН синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов.
Происшествия
Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке
Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Происшествия
В Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего
В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
Музыка
Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Происшествия
В Москве студент погиб при падении с 18 этажа
В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии».
Гаджеты
Журнал Time выбрал десятку лучших гаджетов десятилетия
Журнал информационного издания Time выбрал десятку актуальных гаджетов 2010-х годов по елку.