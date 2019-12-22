Космос

Российская газетаРоссийская газетаКосмический корабль Starliner приземлился в Мексике

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме. Прямую трансляцию происходящего ведет компания NASA.
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Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Интерфакс08:01

Starliner успешно сел на Землю

Газета.Ru08:58

Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю после неудачной попытки стыковки с МКС

Эхо Москвы10:07

Опубликовано видео посадки корабля Starliner

РИА Новости10:35

Космический корабль Starliner вернулся на Землю

News.ru08:15

NASA и Boeing успешно посадили корабль Starliner после неудавшейся стыковки с МКС

Коммерсантъ08:44

NASA и Boeing успешно посадили Starliner

ТАСС08:00
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе операции на юге провинции Идлиб.
RT на русском 19 декабря в 19:19
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Политика

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Армия и оружие

Россия призвала обсудить планы США и Франции по выводу оружия в космос

Москва настаивает на обсуждении проблемы размещения оружия в космосе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 22 декабря, в программе «Большая игра» на Первом канале.
Известия 07:39
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

BFM.ru 05:35
Культура

Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Нижегородская Правда 20 декабря в 08:41
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Единоборства

Лебедев по очкам проиграл Мчуну

По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
Inc-news.ru 03:16
Политика

В Абакане завершились выборы мэра

REGNUM 08:29
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
ТВ Центр 08:51
Политика

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
РИА Новости 09:05
Наука

Красноярские ученые нашли новый реагент для быстрой добычи серебра

Ученые Красноярского научного центра СО РАН синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов.
НГС24 18 декабря в 23:18
Происшествия

Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке

Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Рамблер 08:23
Происшествия

В Омске из-под завалов рухнувшего завода извлекли тело погибшего

В Омске из-под завалов обрушившегося здания комбикормового завода извлекли тело погибшего мужчины.
Lenta.ru 06:40
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

BFM.ru 07:58
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM вчера в 07:48
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Автоновости дня 20 декабря в 04:37
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
РБК 09:39
Музыка

Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Происшествия

В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Lenta.ru 10:15
Политика

Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию

Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии».
Известия вчера в 20:27
Гаджеты

Журнал Time выбрал десятку лучших гаджетов десятилетия

Журнал информационного издания Time выбрал десятку актуальных гаджетов 2010-х годов по елку.
Evo-rus.com 09:07
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