Космос
РИА НовостиКорабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Новейший корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию. Корабль находился на орбите 48 часов.
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Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Политика
Лавров заявил, что Россия готова показать США «Сармат»
Россия уже презентовала США систему «Авангард» вживую, позже будет готова сделать это с «Сарматом».
Игры
Нашумевшая Red Dead Redemption 2 провалилась в продажах
В Steam Red Dead Redemption 2 вышла только в декабре. Итак за месяц после релиза в Epic Games Store было продано около 408 тысяч копий игры.
Биатлон
Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
Футбол
Максим Калиниченко: «Дзюба перегнул со словами о фашистах»
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ против красно-белых (1:0).
Общество
Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья
Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Авто
Tesla Model 3 может стать быстрее
Tesla Model 3 Dual Motor Long Range набирает 100 км / ч за 4,6 с, а значит, Acceleration Boost сократит это время примерно до 4,1 с. Прежде чем приобрести апгрейд, владелец "Теслы" должен будет обновить программное обеспечение до самой свежей версии – 2019.40.2.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Политика
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна
Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
Наука
Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе
Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Кино
Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста
Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
Общество
Маленький принц Джордж выполнил важное благотворительное задание
Шестилетний британский принц Джордж недавно выполнил важное благотворительное задание.
Экономика
В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров
Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.