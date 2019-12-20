с чего всё началось

Новейший американский космический корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, успешно стартовал к Международной космической станции, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Общество Нештрафуемый порог превышения скорости снизят Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.

Политика Британский парламент поддержал соглашение по Brexit Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Шоу-бизнес У Заворотнюк нашли еще один долг Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.

Политика В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.

Гаджеты EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.

Политика На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.