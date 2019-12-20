Космос
РБКНовейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС
Новейший американский космический корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, успешно стартовал к Международной космической станции, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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с чего всё началось
Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control.Фонтанка.Ру10:20
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