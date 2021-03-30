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Ведомости

Корабль Starship от SpaceX вновь взорвался при посадке после испытательного полета

Прототип предназначенного для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship от SpaceX Илона Маска вновь взорвался при посадке в ходе испытательного полета. Трансляция испытаний велась на YouTube-канале компании.В источнике

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