Армия и оружие
REGNUMКорабль ВМС США будет оснащен боевым лазером
Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.
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Политика
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 78 человек
Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 78 человек, передает телеканал NHK.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат в выходные
За первый уик-энд фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца
Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Политика
Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито
Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября. Нарухито стал 126-м японским императором.
Общество
Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы
Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Армия и оружие
«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Наука
Ученые узнали, что гены помнят прошлые обиды
Команда ученых из Университета Эмори и Университета Дьюка провела ряд экспериментов с макаками и выяснила, что иммунные гены помнят прошлые обиды (впечатлительны к стрессам).
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался
Причиной страшного пожара в Ярославской области, унесшего жизни пятерых детей и двоих взрослых, стал поджог.
Музыка
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украина запретила участие в национальном отборе тем артистам, которые выступали в России в период с 2014 года.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.