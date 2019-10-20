Армия и оружие

REGNUMREGNUMКорабль ВМС США будет оснащен боевым лазером

Военный корабль США будет оснащен новым боевым лазером производства компании Norhrop Grumman, об этом 20 октября сообщает издание The Drive.
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