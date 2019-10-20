Армия и оружие
Газета.RuКорабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США. Об этом сообщает издание The Drive. Как стало известно, на базу ВМС США в Сан-Диего в штате Калифорния уже доставили это оружие.
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В России увеличилась продолжительность жизни граждан
Vtambove.ru 02:31
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Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
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«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна
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Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»
Ванкувер с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
Советский спорт 15:28
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
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Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
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RT на русском 08:42
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ГЛАС.RU вчера в 12:25
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
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На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Армия и оружие
Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии
Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии.
РБК 16:17
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Общество
В Луксоре обнаружили 30 саркофагов
Египетские археологи нашли на территории некрополя Аль-Асасиф в Луксоре 30 нетронутых саркофагов с мумиями.
RT на русском 11:01
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
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Происшествия
В центре Барселоны началась акция протеста
РИА Новости 13:12
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science вчера в 06:15