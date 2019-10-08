Армия и оружие
Вести.RuКорабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу
Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.
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Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил отряд кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов королевства к проливу Ла-Манш.РБКвчера в 19:15
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