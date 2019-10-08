Армия и оружие

Вести.RuВести.RuКорабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу

Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.
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с чего всё началось
Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил
 отряд кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов королевства к проливу Ла-Манш.
РБКвчера в 19:15

Подробнее о событии

Британцы сопроводили группу кораблей ВМФ России через Ла-Манш

News.ruвчера в 18:20

Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу

Вести.Ruвчера в 18:32

В британских ВМС заявили о сопровождении отряда Балтийского флота

RT на русскомвчера в 18:29

Британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

РБКвчера в 19:15

Корабль британских ВМС сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

РИА Новостивчера в 17:07

Корабли ВМФ РФ привлекли внимание британского флота по пути к Ла-Маншу

РЕН ТВвчера в 16:15

Британский сторожевик сопроводил группу кораблей ВМФ России через пролив Ла-Манш

ТАССвчера в 16:04
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 04:58, Вашингтон
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия

Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Авто

Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП

Хэтчбеки XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией появились в продаже на российском рынке с июля текущего года.
Народные новости вчера в 23:54
Политика

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
Российская газета 04:39
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Экономика

Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России.
Коммерсантъ 02:05
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика

В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия 06 октября в 15:55
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Гаджеты

Google в 2020 году запретит выпускать смартфоны на Android 9

Стоит отметить, что производители могут до 31 января 2020 года получить одобрение от Google на новую модель смартфона, а выпустить его значительно позже, поэтому в первой половине 2020 года еще будут выпускать устройства под управлением Android 9.
Astera 03:56
Общество

В России появится новая возрастная маркировка

Депутаты Госдумы отредактировали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:08
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали операцию Турции в Сирии

РЕН ТВ 01:55
Гаджеты

TSMC перешла к полномасштабным поставкам 7-нм продуктов второго поколения

Уместно напомнить, что AMD планирует выпустить 7-нм продукты второго поколения в третьем квартале следующего года — ожидается, что это будут серверные процессоры EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3. Руководство TSMC не раз подчёркивало, что почти все клиенты компании, использующие 7-нм техпроцесс первого поколения, со временем перейдут на второе поколение 7-нм технологии.
3DNews 02:32
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Гаджеты

Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ

Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.
Astera вчера в 12:52
Транспорт

«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Политика

В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик

Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru вчера в 05:36
Политика

Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.
Политика Сегодня 00:03
Энергетика

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Газета.Ru 04:16
Армия и оружие

Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 05 октября в 12:33
Происшествия

Бизнесмен из Екатеринбурга отправится в колонию за истязание ребёнка

REGNUM 04:31
Транспорт

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Армия и оружие

Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США

Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
iReactor 01:38
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Советский и российский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания.
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