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Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
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Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.
РИА Новости09:33

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Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

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Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

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Московский Комсомолец12:23

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

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