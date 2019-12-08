Общество

РЕН ТВРЕН ТВКорабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.
РИА Новости09:33

Подробнее о событии

Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российская газета12:30

Российские корабли попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Московский Комсомолец12:23

Корабли Северного флота попали в шторм

Вести.Ru11:03

Корабли Северного флота попали в сильный шторм в Норвежском море

News.ru11:40

Российские корабли попали в сильнейший шторм

Lenta.ru10:16

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

РЕН ТВ08:45

Корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

Мурманский вестник08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru 12:39
Политика

Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами

Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
Московский Комсомолец 03:02
Авто

Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер

Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
SpeedMe 02:46
Гаджеты

Sharp представила первый в мире смартфон с дисплеем 240 Гц

Ожидается, что в начале следующего года Sharp Aquos Zero 2 поступит в продажу.
The GEEK 06 декабря в 05:55
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Lenta.ru 16:47
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Общество

В МВД Украины заявили о 8 тысячах участников акции на Майдане

Акция на Майдане подошла к концу, по данным украинских правоохранительных органов, в митинге в центре Киева приняли участие 8 тысяч человек.
Экономика сегодня 14:57
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Хоккей

Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов

Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Sportbox.RU 06:49
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Футбол

Тедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»

Vprognoze.ru 16:50
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Армия и оружие

В США провели учебный воздушный бой между F-117 и F-22

На заснеженном полигоне Неллис в США провели учебный воздушный бой между двумя "стелс"-истребителями.
Дни24 08:14
Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
ТАСС 12:58
Политика

Украинские националисты призвали начать полноценную войну с Россией

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт призвал начать полноценную войну с Россией.
Lenta.ru 11:28
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Кино

Фанаты агента 007 увидели новый трейлер фильма

В России фильм выйдет в прокат 9 апреля 2020 года. Трейлер фильма "Не время умирать"
Ревизор.ру вчера в 03:38
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
РИА Новости 16:07
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости 06 декабря в 04:06
Политика

В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Московский Комсомолец 18:17
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета 14:14
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
ТАСС 16:28
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Происшествия

В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле

По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
РИА Новости 17:55
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК вчера в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное