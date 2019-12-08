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РЕН ТВКорабли Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море
Wikipedia Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", попали в пятибалльный шторм в Норвежском море, сообщили в Северном флоте.
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МУРМАНСК, 8 дек - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" ВМФ РФ, выполняющие задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм, сообщает пресс-служба Северного флота.РИА Новости09:33
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