Армия и оружие
Российская газетаКорабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России. Они должны заменить двигатели украинского производства, сообщает РИА Новости.
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Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Технологии
РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников
РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
Rambler News Service 11:17
Экономика
Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры
Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.
Право.ру 09:55
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета в Нижнем Новгороде
Пассажир рейса СУ 1701 авиакомпании «Аэрофлот» Владивосток – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода 9 сентября, сообщили агентству Newsroom24 в правоохранительных органах.
Newsroom24 07:05
Происшествия
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 12:44
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Армия и оружие
В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ
Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт 11:39
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»
Sibnet Новости 04:41
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52