Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России. Они должны заменить двигатели украинского производства, сообщает РИА Новости.

Политика Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех» Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

Футбол Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Теннис Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Технологии РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.

Экономика Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета в Нижнем Новгороде Пассажир рейса СУ 1701 авиакомпании «Аэрофлот» Владивосток – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода 9 сентября, сообщили агентству Newsroom24 в правоохранительных органах.

Происшествия Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Армия и оружие В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.

Шоу-бизнес Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.

Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс «G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.

Общество Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.