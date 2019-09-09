Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаКорабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России. Они должны заменить двигатели украинского производства, сообщает РИА Новости.
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