Армия и оружие
Российская газетаКорабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России. Они должны заменить двигатели украинского производства, сообщает РИА Новости.
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Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
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Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
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Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу
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Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
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РБК вчера в 14:09
Политика
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Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
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Наука
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Алтайская правда вчера в 06:24
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
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Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
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РБК 09:09
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Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
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США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
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Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
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РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
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В Foxconn тоже не стали отрицать нарушение трудового законодательства КНР.
Astera 06:14
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
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