Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России. Они должны заменить двигатели украинского производства, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.

Футбол Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Баскетбол Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по баскетболу Сборная США обыграла команду Бразилии в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира в Китае.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Театры МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Политика Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов.

Общество Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Политика Зеленский посетит США 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Гаджеты Intel готовит бюджетный мини-компьютер По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.

Политика Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.

Политика Лавров впервые посетит Иракский Курдистан Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября впервые посетит Иракский Курдистан.

Происшествия В Москве рейс «Уральских авиалиний» в Сочи задержали на девять часов Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.

Шоу-бизнес Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Космос В египетских пирамидах обнаружили технологии пришельцев Конспирологи считаю, что интерес пришельцев в египетских пирамидах вполне обоснован, поскольку в недрах строения находятся технологии внеземной цивилизации, которые испускают радиосигналы в космос.

Гаджеты Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Происшествия Мужчина проник в офисное здание при помощи альпинистского снаряжения Мужчину задержали за проникновение на седьмой этаж офиса с помощью альпинистского снаряжения на Волоколамском шоссе.

Экономика Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.