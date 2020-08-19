Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов

Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств. Военные корабли проследовали вместе с "Академиком Черским", "Остапом Шереметом" и "Иваном Осипенко" из Владивостока в Калининград.