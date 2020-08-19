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Газета.Ru
Газета.Ru

Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов

Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств. Военные корабли проследовали вместе с "Академиком Черским", "Остапом Шереметом" и "Иваном Осипенко" из Владивостока в Калининград.В источнике
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Интерфакс - Россия

Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике

Interfax-Russia.ru - Столкновение геополитических и экономических интересов стран-лидеров в Арктике вызывает острую необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности ее российского сектора, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Интерфакс - Россия03:02
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Известия

В Совфеде назвали причину охраны трубоукладчика «Академик Черский» кораблями ВМФ

Известия08:59
РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

РИА Новости08:56
Lenta.ru

Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Lenta.ru06:04
Коммерсантъ

Совбез РФ объяснил охрану трубоукладчика для «Северного потока-2» боевыми кораблями

Коммерсантъ07:52
RT на русском

В Совбезе объяснили охрану судна «Академик Черский» кораблями ВМФ

RT на русском07:48
Телеканал 360°

Зачем охранялось судно «Академик Черский»? Комментарий замсекретаря Совбеза

Телеканал 360°09:20
РБК

Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

РБК05:07

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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