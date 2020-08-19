Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
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Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств. Военные корабли проследовали вместе с "Академиком Черским", "Остапом Шереметом" и "Иваном Осипенко" из Владивостока в Калининград.В источнике
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Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике
Interfax-Russia.ru - Столкновение геополитических и экономических интересов стран-лидеров в Арктике вызывает острую необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности ее российского сектора, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Интерфакс - Россия03:02
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