Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс - Россия

Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике

По словам Попова, на развитие влияния в Арктике наряду с Россией претендуют также США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. "США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России.
Интерфакс - Россия03:02
Подробнее о событии
RT на русском

В Совбезе объяснили охрану судна «Академик Черский» кораблями ВМФ

RT на русском07:48
РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

РИА Новости08:56
Телеканал 360°

Зачем охранялось судно «Академик Черский»? Комментарий замсекретаря Совбеза

Телеканал 360°09:20
Коммерсантъ

Совбез РФ объяснил охрану трубоукладчика для «Северного потока-2» боевыми кораблями

Коммерсантъ07:52
Известия

В Совфеде назвали причину охраны трубоукладчика «Академик Черский» кораблями ВМФ

Известия08:59
Lenta.ru

Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Lenta.ru06:04
РБК

Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

РБК05:07

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
1,2K

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
62

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
256

Самолет Лукашенко вылетел из Минска в сторону РФ

Стало известно, что самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко несколько минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска в направлении России, однако вскоре развернулся обратно, пишет Telegram-канал The Bell.
Рамблер05:05
7

В Белоруссии создали «народно-патриотическое движение»

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что создал «народно-патриотическое движение», чтобы избежать раскола республики.
Московский Комсомолец09:04
1