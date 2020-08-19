Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.