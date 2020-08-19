Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
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Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.В источнике
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Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике
По словам Попова, на развитие влияния в Арктике наряду с Россией претендуют также США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. "США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России.
Интерфакс - Россия03:02
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