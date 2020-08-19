Смотрите также

Рассмотрение дела о ДТП с Ефремовым возобновилось после эвакуации суда

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

Полицейские спасли заложницу от россиянина с ножом

Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора

Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово

ZTE выпустит первый в мире смартфон с подэкранной камерой 1 сентября

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Лавров прокомментировал события в Белоруссии

В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Раскрыт механизм заражения коронавирусом

Румынский певец попал под поезд и умер в прямом эфире

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн

ЦИК Белоруссии огласил сроки инаугурации Лукашенко

Тихановская выпустила новое обращение к лидерам ЕС

Гигантская аномалия в магнитном поле Земли продолжает расширяться

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Раскрыт механизм заражения коронавирусом

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии