Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
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Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.В источнике
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Интерфакс - Россия03:02
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