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РИА Новости
РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс - Россия

Совбез РФ: Россия должна обеспечить безопасность своей зоны в Арктике

Interfax-Russia.ru - Столкновение геополитических и экономических интересов стран-лидеров в Арктике вызывает острую необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности ее российского сектора, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Интерфакс - Россия03:02
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Известия

В Совфеде назвали причину охраны трубоукладчика «Академик Черский» кораблями ВМФ

Известия08:59
Lenta.ru

Корабли ВМФ России взяли под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

Lenta.ru06:04
Телеканал 360°

Зачем охранялось судно «Академик Черский»? Комментарий замсекретаря Совбеза

Телеканал 360°09:20
Коммерсантъ

Совбез РФ объяснил охрану трубоукладчика для «Северного потока-2» боевыми кораблями

Коммерсантъ07:52
RT на русском

В Совбезе объяснили охрану судна «Академик Черский» кораблями ВМФ

RT на русском07:48
РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда

РИА Новости08:56
РБК

Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

РБК05:07

Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ

Министерство финансов отменило запланированный на 19 августа аукцион по размещению Облигаций федерального займа (ОФЗ) "из-за волатильности на рынках", а прошлый аукцион 12 августа не состоялся из-за отсутствия заявок со стороны покупателей.
Газета.Ru11:12
14

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
5

В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».
Известия06:36
23

Осмотренный Дмитрием Медведевым инновационный трамвай остался ржаветь на заводе

В пресс-службе "Уралтрансмаш" говорят, что R1 уже выполнил свою задачу: "Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях", - сообщает телеканал "Дождь".
Новые Известия10:30