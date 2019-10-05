Единоборства

REGNUMREGNUMКорешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США). Бой прошёл в течение всех трёх заявленных раундов и по ходу него оба бойца оказались в нокдаунах.
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