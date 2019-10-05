Единоборства
REGNUMКорешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США). Бой прошёл в течение всех трёх заявленных раундов и по ходу него оба бойца оказались в нокдаунах.
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Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер.
Sport24.ru вчера в 22:01
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Спорт
Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «бронзу» на чемпионате мира
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике.
КП - Брянск 00:56
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Политика
Владимира Соловьёва удивила реакция татар на его высказывание в эфире
Журналиста госканала ВГТРК Владимира Соловьёва удивила реакция жителей Татарстана на его слова, сказанные в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Накануне.Ru вчера в 14:08
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать
Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
OAnews 02 октября в 07:20
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.
РБК 03:00
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
ТАСС 03 октября в 01:15
Шоу-бизнес
Стильная Алла Пугачева отправилась с детьми в планетарий
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с особым вниманием подходит к вопросам воспитания и образования своих наследников – Лизы и Гарри Галкиных.
Bimru.ru 01:33
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия вчера в 16:24
Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
МИР 24 вчера в 11:01
Происшествия
Задержан сбежавший из колонии в Ростовской области заключённый
RT на русском 01:49
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Футбол
Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»
Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Sport24.ru 02:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 02 октября в 07:09