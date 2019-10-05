Единоборства
REGNUMКорешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США). Бой прошёл в течение всех трёх заявленных раундов и по ходу него оба бойца оказались в нокдаунах.
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Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
RT на русском 00:44
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия вчера в 16:08
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru вчера в 08:20
Армия и оружие
В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке
Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".
РЕН ТВ вчера в 18:36
Происшествия
Школьники из Красноярска вставили снимок пожилого учителя в порноролик
RuNews24.ru вчера в 06:41
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
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Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени
Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.
Smolnarod.ru вчера в 03:12
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 03 октября в 11:13
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Общество
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 02 октября в 07:09
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM вчера в 08:54
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru 03 октября в 12:12
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Спорт
Акименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира
Чемпионат вчера в 17:37
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Культура
Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ
Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02 октября в 14:31
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Политика
В Иране задержана журналистка из России
В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
Российская газета вчера в 05:25
Политика
В Грузии вызвали на допрос оскорбившего Путина журналиста
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Суть событий вчера в 12:14
Здоровье
Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове
В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Кино
Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»
Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
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Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости вчера в 07:35
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Интерфакс вчера в 14:50
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Куликов и Гусев забросили по шайбе
У "Нью-Джерси" шайбы забросили российский форвард Никита Гусев (19), для которого этот матч стал дебютным в НХЛ, Блейк Коулман (22, 34) и Сами Ватанен (33).
РИА Новости 01:21
Политика
Путин призвал женщин совмещать карьеру и семью
Реальное время 01:31